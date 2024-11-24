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Ласло Тот - о дальнейшей стратегии развития европейского дзюдо

Дзюдо
Новости
24 Ноября 2024 11:37
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Ласло Тот - о дальнейшей стратегии развития европейского дзюдо

Ласло Тот, переизбранный на второй срок на посту президента Европейского Союза дзюдо (EJU), подвел итоги деятельности организации за последние годы и рассказал о новых проектах.

Как передает İdman.biz, в ходе Конгресса EJU в Будапеште он выделил ведущую роль Европы в мировом дзюдо.

«31 олимпийская медаль в Париже - восемь из них золотые - говорят сами за себя: мы являемся явным номером один в нашем спорте. Не менее 16 европейских стран завоевали медали на Летних Играх. Кроме того, восемь титулов чемпионов мира принадлежат европейцам», - заявил Л.Тот.

Говоря о грядущих планах, он отметил:

«За последние годы мы поддержали в общей сложности 71 ведущего дзюдоиста из 24 стран. Один миллион евро ежегодно направлялся нашим ассоциациям-членам. Наша миссия на следующие четыре года ясна: мы хотим продолжать и укреплять это тесное сотрудничество. Это наша основная миссия».

В своем первом заявлении на съезде после выборов президент EJU рассказал некоторых важнейших приоритетах своего второго срока полномочий:

«Чтобы стать еще сильнее, мы расширили Исполнительный комитет. Это придаст нам еще больше влияния и опыта. Во-вторых, головной офис регистрации будет перемещен, чтобы лучше управлять операционными и административными задачами организации».

Л.Тот отметил и важные достижения последних двух лет:

«Мы создали ряд новых форматов, таких как чемпионат Европы среди малых наций, открытый чемпионат Европы по дзюдо, адаптивный тур по дзюдо Get Together, кубок «Надежды по дзюдо среди юношей до 15 лет» и программа «Ката для всех». Все эти проекты были очень хорошо приняты и мы будем их продолжать».

İdman.biz

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