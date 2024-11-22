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Федерации дзюдо Азербайджана - 52 года!

Дзюдо
Новости
22 Ноября 2024 21:45
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Федерации дзюдо Азербайджана - 52 года!

Сегодня исполняется 52 года со дня создания Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает İdman.biz, федерация с момента своего создания сыграла важную роль в развитии этого вида спорта в Азербайджане.

Целью Федерации является развитие и популяризация дзюдо по всей стране. ФДА предприняла важные шаги в направлении подготовки молодых талантов в нашей стране, побед наших спортсменов на международной арене и привития широкой общественности основных ценностей дзюдо.

Поздравляем Федерацию дзюдо Азербайджана с этим знаменательным днем ​​и желаем ей успехов в дальнейшей деятельности!

İdman.biz

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