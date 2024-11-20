21 Ноября 2024
RU

Европейское дзюдо отметило команду Азербайджана

Дзюдо
Новости
20 Ноября 2024 11:32
58
Европейское дзюдо отметило команду Азербайджана

23-24 ноября в Салониках (Греция) состоится Европейский Кубок по дзюдо среди кадетов.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 20 азербайджанских спортсменов. А Европейский Союз дзюдо (EJU) в материале, предваряющем турнир, выделил некоторых из них.

«Магомедали Гусиев стал бронзовым призером чемпионата мира среди кадетов в весе до 50 кг. Но в Салониках он попробует свои силы в категории до 55 кг. У азербайджанского дзюдоиста неплохие шансы, тем более что бронзовый медалист ЧМ Томас Сасси (55 кг) выступит в весе до 60 кг», - отмечает сайт EJU.

Также подчеркивается, что рейтинг участников в категории +90 кг возглавил серебряный призер чемпионата Европы Субхан Ахундов.

Предстоящий Европейский Кубок среди кадетов будет последним в этом году в данной возрастной категории. В Греции выступят 480 атлетов из 30-ти стран.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей
20 Ноября 16:29
Дзюдо

Эльджан Гаджиев лидирует по количеству завоеванных медалей

В этом сезоне он отличился на пяти соревнованиях
Гейдаров и Коцоев сохранят лидерство в рейтинге по итогам года
19 Ноября 12:31
Дзюдо

Гейдаров и Коцоев сохранят лидерство в рейтинге по итогам года

Учитывая, что на "Большом шлеме" в Токио победители получат по 1000 очков, ни Хидаята, ни Зелима догнать в рейтинге никто не сможет
Кишинев примет чемпионат Европы
18 Ноября 21:54
Дзюдо

Кишинев примет чемпионат Европы

На церемонии закрытия чемпионата континента U-23 в Пиле (Польша) флаг Европейского дзюдо был передан президенту Федерации Молдовы Андрею Голбану
Наш чемпион Европы объявил время, когда приступит к тренировкам со сборной
18 Ноября 17:11
Дзюдо

Наш чемпион Европы объявил время, когда приступит к тренировкам со сборной

"Врач, который меня оперировал, сказал, что травма заживает быстро"
Чемпион Европы: "Моя самая большая мечта - стать чемпионом мира среди взрослых"
18 Ноября 12:58
Дзюдо

Чемпион Европы: "Моя самая большая мечта - стать чемпионом мира среди взрослых"

Гусейн Аллахьяров рассказал о своих целях
Новый европейский рекорд азербайджанского дзюдо
18 Ноября 12:47
Дзюдо

Новый европейский рекорд азербайджанского дзюдо

Последний чемпионат Европы по дзюдо в текущем году принес сборной Азербайджана знаменательное достижение

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру