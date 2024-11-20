Европейское дзюдо отметило команду Азербайджана

23-24 ноября в Салониках (Греция) состоится Европейский Кубок по дзюдо среди кадетов.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 20 азербайджанских спортсменов. А Европейский Союз дзюдо (EJU) в материале, предваряющем турнир, выделил некоторых из них.

«Магомедали Гусиев стал бронзовым призером чемпионата мира среди кадетов в весе до 50 кг. Но в Салониках он попробует свои силы в категории до 55 кг. У азербайджанского дзюдоиста неплохие шансы, тем более что бронзовый медалист ЧМ Томас Сасси (55 кг) выступит в весе до 60 кг», - отмечает сайт EJU.

Также подчеркивается, что рейтинг участников в категории +90 кг возглавил серебряный призер чемпионата Европы Субхан Ахундов.

Предстоящий Европейский Кубок среди кадетов будет последним в этом году в данной возрастной категории. В Греции выступят 480 атлетов из 30-ти стран.

İdman.biz