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Новый европейский рекорд азербайджанского дзюдо

Дзюдо
Аналитика
18 Ноября 2024 12:47
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Новый европейский рекорд азербайджанского дзюдо

Последний чемпионат Европы по дзюдо в текущем году принес сборной Азербайджана знаменательное достижение. Главный старт континента в Пиле (Польша) среди спортсменов до 23-х лет ознаменовался завоеванием двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград. Результат важен и с той точки зрения, что ряд атлетов уже делают себе имя на взрослом уровне и скоро станут завсегдатаями Мирового тура.

Как передает İdman.biz, ЧЕ в данной возрастной категории носит особое значение. Ведь в нем могут выступать как дзюдоисты, продолжающиеся бороться среди юниоров, так и те, кто только начал проводить сезон на взрослом уровне. Причем, в составе были сразу несколько участников прошлогоднего чемпионата U-23 в Одивелаше. Среди них Омар Раджабли (81 кг), который вошел в тройку в Португалии, а вояж в Пилу вновь принес ему бронзу. В полуфинале он уступил Коте Капанадзе (Грузия), но в малом финале нанес поражение Яниву Агронову (Израиль).

Главной героиней первенства можно назвать Фидан Ализаде (57 кг), которая в сентябре выиграла юниорский чемпионат Европы в Таллинне, а затем отпраздновала победу в Пиле. В финале ей понадобилось чуть больше минуты, чтобы бросить на иппон Нино Лоладзе (Грузия). 19-летняя Фидан сделала прекрасную заявку для того, чтобы успешно выступать и в элите.

То же самое относится и к Айдан Велиевой (52 кг), также претендовавшую на золотую медаль. В финале она уступила призерке турнира «Большого шлема» Аюми Санчес (Испания), но перспективы дальнейшего роста очевидны. Тем более, что Айдан становится завсегдатаем соревнований в элите - она становилась пятой на чемпионате Европы, «Большом шлеме» и Гран-При.

Открытием ЧЕ U-23 можно назвать Гусейна Аллахьярова (60 кг). Дзюдоист провел пять схваток, завершив каждую иппоном. В решающей схватке он обыграл хозяина татами Якуба Куровски, выиграв свой первый титул в карьере. Несколькими месяцами ранее Гусейн завоевал серебряную награду на Европейском Кубке в Праге, отличившись и на взрослом уровне.

Вместе с тем, бронза Руфата Шовлатова (73 кг) стала первой медалью дзюдоиста в сезоне. Он провел шесть схваток, две из которых завершились в дополнительное время. У Руфата были шансы выйти в финал, но в полуфинале он получил три предупреждения в схватке против Даниэля Зегеди (Венгрия), а потом использовал шанс на бронзу, победив Димитара Господинова (Болгария).

Безусловно, две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали - прекрасный результат для команды, которая установила новый рекорд своего выступления на ЧЕ U-23. В общем зачете дзюдоисты вошли в тройку, уступив Грузии (3-1-1) и Нидерландам (2-1-1). Можно сказать, что сборная недосчиталась наград: Кянан Насибов (+100 кг) занял пятое место, а Аслан Коцоев (90 кг) выбыл на ранней стадии. Определенно, еще есть над чем работать, но видно, что в сборную стучится новая плеяда талантливых дзюдоистов, которая может ярко проявить себя и в элите.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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