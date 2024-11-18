Кишинев примет чемпионат Европы

Следующий чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет примет Кишинев (Молдова).

Как передает İdman.biz, на церемонии закрытия чемпионата континента U-23 в Пиле (Польша) флаг Европейского дзюдо был передан президенту Федерации Молдовы Андрею Голбану.

Отметим, что чемпионат принес сборной Азербайджана две золотые, одну серебряную и две бронзовую награды: Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) удостоился бронзы.

İdman.biz