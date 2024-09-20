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Азербайджан опережает Японию и идет восьмым по медалям в мировом дзюдо

Дзюдо
Новости
20 Сентября 2024 10:55
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Азербайджан опережает Японию и идет восьмым по медалям в мировом дзюдо

Азербайджанское дзюдо по количеству наград на международной арене находится в первой восьмерке ведущих стран в этом виде. К середине сентября по совокупности выступлений на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне были завоеваны 156 наград (49-36-71). Это позволило выйти на девятое место в мировом медальном табели о рангах.

Как передает İdman.biz, по количеству выигранных наград мы обходим родоначальников дзюдо, которые идут на девятой строчке. В их активе 47 золотых, 20 серебряных и 42 бронзовые медали.

Конечно же, показателен исторический результат на Олимпиаде в Париже, где победу отпраздновали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а сборная заняла второе место в общем зачете, пропустив вперед лишь Японию.

До того оба лидера блеснули на чемпионате мира в Абу-Даби, где выиграли титул.

А с точки зрения текущий показателей на турнирах Мирового тура дзюдо, урожайным оказался домашний «Большой шлем», где хозяева татами оформили золотой хет-трик: на высшую ступеньку пьедестала почета взошли Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг). Не стоит забывать и о чемпионате Европы, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльджан Гаджиев (81 кг) поднялись на высшую ступеньку пьедестала. К слову, Эльджан в этом сезоне отличился уже пять раз: боролся в финалах «Большого шлема» в Париже и Тбилиси, а также взял бронзу на аналогичном турнире в Астане и Гран-При в Португалии.

Борьба в медальном зачете сезона получается довольно плотной. Например, Украина, идущая на шестом месте, опережает нас на одну золотую медаль - 50 против 49-ти. Тогда как находящийся на седьмой строчке Алжир при прочих равных по золотым впереди по количеству серебряных и бронзовых наград. Словом, Азербайджану вполне по силам войти в Топ-6. Тогда как пятой идет Бразилия (62-50-81).

В общей классификации медального зачета в лидерах идет Франция, на счету которой 124 золотых, 104 серебряных и 190 бронзовых наград. Далее идет Грузия (70-61-101), а замыкает тройку Узбекистан (69-45-99).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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