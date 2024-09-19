19 Сентября 2024
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Дзюдоистов ждет Прага

Дзюдо
Новости
19 Сентября 2024 15:51
19
Дзюдоистов ждет Прага

Прага станет следующей остановкой для команды Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в столице Чехии 28-29 сентября состоится Открытый Кубок Европы. В нем примут участие 14 наших спортсменов. Причем, в некоторых категориях будут бороться сразу по трое представителей Азербайджана.

В заявку вошли Бабарагим Мирзоев, Гусейн Аллахьяров, Ровшан Алиев (все 60 кг), Эльшан Асадов, Мехти Джафаров, Рашад Елкиев (все 66 кг), Руфат Шовлатов, Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (все 73 кг), Муса Гусейнли, Ибрагим Агакишиев (оба 90 кг), Нихад Шихализаде (100 кг), Джамал Гамзатханов и Имран Юсифов (оба +100 кг).

В турнире примут участие дзюдоисты из 33-х стран.

İdman.biz

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