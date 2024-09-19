"Дзюдо в Азербайджане на высшем уровне благодаря годам хорошей политики и инвестиций"

Делегат AIPS - Международной ассоциации спортивной прессы по дзюдо Ханс ван Эссен в своей статье на сайте организации поделился мыслями об азербайджанском дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в статье "Изменения в дзюдо: Текущие проблемы" автор пишет:

"Несколько стран получили значительный импульс от своего успеха на Олимпийских играх в Париже. Например, Азербайджан завоевал две золотые медали благодаря Хидаяту Гейдарову и Зелиму Коцоеву. Дзюдо в Азербайджане уже было на высшем уровне во всех возрастных категориях благодаря годам хорошей политики и инвестиций".

"Чемпионы из Парижа - настоящие иконы с захватывающими историями: стойкость Сметова, долгий путь Гейдарова, горячее желание Бекаури, взлет Матича, словенское чудо, достигнутое Андреей Лески, и внутренняя борьба Кристы Дегучи в Канаде, которая в конечном итоге привела к золоту.

Главные фигуры в «деловой организации» дзюдо имеют важное значение, как показывают успехи в Азербайджане, Канаде и даже Италии", - отмечает автор.

İdman.biz