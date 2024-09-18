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Азербайджан - в Топ-14 Мирового тура дзюдо

Дзюдо
Новости
18 Сентября 2024 10:10
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Азербайджан - в Топ-14 Мирового тура дзюдо

Азербайджан находится на четырнадцатом месте в Мировом туре дзюдо.

Как передает İdman.biz, после Гран-При в Загребе обновлена статистика выступлений стран на рейтинговых турнирах текущего года. Вояж в столицу Хорватии принес нашей команды три награды: серебро завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), а бронза в активе Турана Байрамова (60 кг) и Руслана Пашаева (66 кг).

С начала года на соревнованиях Мирового тура, куда входят также турниры «Большого шлема» и «Мастерс», азербайджанские дзюдоисты выиграли три золотые, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.

В таблице мы опережаем Бразилию, Турцию, Южную Корею, Венгрию и многие другие страны.

Лидирует Япония (21-9-25), далее расположилась Франция (17-12-17), а замыкают тройку нейтральные атлеты (14-9-20).

İdman.biz

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