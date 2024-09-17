Хидаят Гейдаров сохраняет уникальное достижение

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров продолжает оставаться единственным дзюдоистом, преодолевшем рубеж в более чем десять тысяч набранных рейтинговых очков.

Как передает İdman.biz, нынешние показатели олимпийского чемпиона, чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы, выступающего в весе до 73 кг, равны 10 004 баллам.

При этом на втором месте по количеству набранных очков находится другой азербайджанский дзюдоист - Зелим Коцоев (100 кг). Олимпийский чемпион и чемпион мира имеет 8 512 баллов.

В первой тройке обосновался также грузинский спортсмен Тато Григалашвили (8 335).

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