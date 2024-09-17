Обсуждено сотрудничество между федерациями дзюдо Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Комилов посетил тренировочный центр национальных сборных Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, гость ознакомился с современными условиями, созданными для спортсменов в тренировочном центре.

Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли и исполнительный вице-президент Рашад Расуллу Комилова проинформировали о работах и ​​проектах, осуществляемых федерацией для развития спорта дзюдо в нашей стране. В ходе встречи обсуждались взаимный обмен опытом, организация совместных тренировочных сборов и возможности сотрудничества для усиления развития дзюдо в обеих странах. Подчеркнута важность сотрудничества в направлении обмена опытом по современным методам тренировки и программам развития спортсменов.

Отметим, что согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному между Федерациями дзюдо Азербайджана и Узбекистана в октябре 2022 года, на данный момент организовано 5 взаимных совместных тренировочных сборов.

İdman.biz