Байрамов поднялся в Топ-12 мирового рейтинга, Гейдаров и Коцоев уверенно лидируют

Международная федерация дзюдо после Гран-При в Загреба обновила мировой рейтинг.

Как передает İdman.biz, бронзовый призер Туран Байрамов (60 кг) поднялся на пять строчек и идет 12-м. А финалист турнира Ахмед Юсифов прибавил три пункта и идет на 31-м месте. Тогда как лучшим нашим дзюдоистом в этом весе остается Балабей Агаев – седьмая позиция.

Бронзовый медалист Гран-При Руслан Пашаев (66 кг) взлетел на восемь строчек, он идет 36-м. Тогда как Яшар Наджафов - 21-й.

Лидерство продолжают удерживать олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Зелим Цкаев (81 кг) находится на восьмой позиции, тогда как в весе до 90 кг Эльджан Гаджиев и Мурад Фатиев соседствуют в таблице: участник Олимпиады идет 15-м, а его товарищ по команде 16-м.

Ушанги Кокаури (+100 кг) потерял одну строчку и находится в Топ-14.

У женщин Лейла Алиева (48 кг) обосновалась на 18-й строчке, а в весе до 52 кг Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Велиева находятся рядом: первая идет 28-й, а вторая 29-й.

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