Азербайджанские дзюдоисты вернутся в Абу-Даби

Мировой тур дзюдо продолжится в Абу-Даби.

Как передает İdman.biz, после Гран-При в Загребе ближайший крупный рейтинговый турнир состоится в ОАЭ. 11-13 октября там пройдет «Большой шлем», на который на данный момент заявились 17 команд. Наверняка, заявку отправит и национальная федерация.

В этом году Абу-Даби принимал чемпионат мира, где сборная Азербайджана завоевала две золотые медали усилиями Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), добившись исторического результата.

Далее в календаре прописан «Большой шлем» в Токио 3-7 декабря.

Также в расписании есть и аналогичный турнир в Тель-Авиве, но его сроки в данный момент пока не определены.

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