"Постараюсь хорошо выступить на чемпионатах Европы и мира"

«Я очень хорошо подготовился к турниру».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Туран Байрамов (60 кг).

Он оценил свое выступление на Гран-при в Загребе, столице Хорватии. Бронзовый призер рассказал, что его главной целью было выиграть золото:

«Моей целью было выиграть золотую медаль, но мне не повезло. В первом поединке я победил французского спортсмена с очком Ваззари. Во втором бою я победил австрийского спортсмена с полным превосходством. В третьем бою я проиграл нашему местному спортсмену Ахмеду Юсифову (60 кг). Встретился с украинским спортсменом в поединке за бронзу. Этот дзюдоист был мне уже знаком. Мы однажды боролись. Я победил его и завоевал бронзовую медаль».

По словам Байрамова, у него много планов на будущее:

«До Олимпийских игр осталось 4 года. В этот период нас ждет множество соревнований. Я сделаю все возможное, чтобы показать хорошие результаты на чемпионатах Европы и мира, чтобы потом не было никаких сожалений».

Отметим, что на Гран-при в активе нашей команды три призовых места. Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал серебро, Туран Байрамов (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) - бронзовые медали.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz