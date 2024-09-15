Вугар Талыбов уступил в четвертьфинале Гран-При и травмировался

В Загребе завершается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день турнира на татами вышел один азербайджанский спортсмен.

Вугар Талыбов (90 кг) начал выступление со второго круга, выиграв у Густава Ассиса (Бразилия). Но в четвертьфинале он уступил Марко Ван Дайку (Нидерланды).

Талыбов получил шанс выступить в утешительных схватках, но травма не позволила ему продолжить турнир.

По итогам Гран-При наша команда имеет в активе три награды. Серебро завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), а бронза в активе Турана Байрамова (60 кг) и Руслана Пашаева (66 кг).

İdman.biz