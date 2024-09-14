Ибрагим Алиев претендует на бронзу Гран-При

В Загребе продолжается Гран-При по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день турнира на татами выходят четыре азербайджанских спортсмена.

73 кг

Ибрагим Алиев выиграл у Бруно Бермео (Эквадор), Орландо Касорлы (Франция) и Роберта Клачара (Хорватия), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Даниэлю Сегеди (Венгрия) и поборется за бронзу с Зелемханом Бачаевым (Бельгия). Нариман Мирзоев уступил Йонатану Эльбазу (Израиль).

81 кг

Замеддин Поладов уступил Михайло Свидраку (Украина).

63 кг

Айтадж Гардашханлы прошла Скай Кноэстер (ЮАР), но затем проиграла Манон Декетер (Франция).

После первого дня Гран-При наша команда имеет в активе три награды. Серебро завоевал Ахмед Юсифов (60 кг), а бронза в активе Турана Байрамова (60 кг) и Руслана Поладова (66 кг).

İdman.biz