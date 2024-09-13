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Возвращение Мирового тура дзюдо. Что ждет команду Азербайджана в Загребе?

Дзюдо
Аналитика
13 Сентября 2024 11:42
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Возвращение Мирового тура дзюдо. Что ждет команду Азербайджана в Загребе?

Мировой тур дзюдо вернулся. Сегодня в Загребе начнется Гран-При, который даст старт новому циклу. Несмотря на то, что в Хорватии не выступят ведущие атлеты, там будет на кого посмотреть. А команда Азербайджана имеет неплохие шансы на пьедестал.

Как передает İdman.biz, последний на данный момент старт Мирового тура, в который входит и «Большой шлем» в Баку, прошел в мае в Астане. В тот период участники набирали на нем рейтинговые очки в зачет квалификации к Парижу и все было подчинено подготовке к Летним Играм. Сейчас, после главного старта четырехлетия, сложно ожидать повышенного внимания к Загребу, однако, это шанс проявить себя тем атлетам, которые не боролись в Париже.

Сразу два наших дзюдоиста являются рейтинг-фаворитами Загреба. Один из них Туран Байрамов (60 кг), который еще совсем недавно вел с Балабеем Агаевым борьбу за место в олимпийском составе. Гран-При – хорошая возможность вновь напомнить о себе, тем более что в активе дзюдоиста уже есть победа на «Большом шлеме» в Тбилиси.

Под первым номером в категории до 90 кг будет выступать Вугар Талыбов. В этом году от трижды отличился в Мировом туре и набрал неплохие рейтинговые очки и пытался составить конкуренцию Эльджану Гаджиеву и Мураду Фатиеву. У Вугара есть шанс оспорить место на пьедестале и улучшить свой рейтинг. В данный момент он находится на пороге двадцатки – на 21-й позиции.

Безусловно, турниры после Олимпиады имеют свои особенности. В Загребе не выступят дзюдоисты первой десятки. Единственной представительницей Топ-10 будет хозяйка татами Лара Цвжетко (70 кг). А в весе до 73 кг первый номер будет у бронзового призера Гран-При Австрии Джека Йонезуке из США.

Всего в Хорватии будут бороться дзюдоисты из сорока стран. Самый многочисленный состав не у хозяев, а у французов – 25 атлетов. У хорватов на два участника меньше, а в первой тройке по количеству Бразилия и Израиль – по 18 спортсменов.

За победу на Гран-При дзюдоистам будет начислено 700 рейтинговых очков, серебряные призеры получат 490 очков, а бронзовые медалисты – 350.

Ниже приводим состав команды Азербайджана: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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