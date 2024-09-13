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Юсифов - в финал Гран-При, Байрамов, Пашаев и Велиева оспорят бронзу

Дзюдо
Новости
13 Сентября 2024 17:16
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Юсифов - в финал Гран-При, Байрамов, Пашаев и Велиева оспорят бронзу

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в первый день турнира на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

60 кг
Туран Байрамов вступил в борьбу со второго круга. Он выиграл у Габина Супервиля (Франция) и Даниэля Леутгеба (Австрия), выйдя в полуфинал. Здесь он встретится со своим товарищем по команде Ахмедом Юсифовым.
Юсифов начал с победы над Мартоном Андраси (Венгрия), а затем одолел Оливье Наэрта (Бельгия) и Лиора Рафаилова (Израиль), выйдя в полуфинал.
Полуфинальная схватка осталась за Юсифовым, который выиграл Байрамова. В финале он встретится с Шерзодом Довлатовым (Казахстан).
А Туран поборется за бронзу с Артемом Лесюком (Украина).

66 кг
Руслан Пашаев прошел Дани Клачара (Хорватия) и Эрана Фикса (Израиль), а в полуфинале уступил Майклу Фрайеру. Он поборется за бронзу с Балинтом Гомбашом (Венгрия).
Назир Талыбов выиграл у Исайи Рамиреса (США), но в 1/8 финала уступил Тенго Зеракашвили (Грузия).

52 кг
Айдан Велиева нанесла поражение Эрзе Муминовиг (Косово), а в четвертьфинале уступила Розе Гьерташ (Венгрия). Наша дзюдоистка отправилась в утешительный блок, где победила Марию Лапуэрту (Испания) и поборется за бронзу.

İdman.biz

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