Юсифов - в финал Гран-При, Байрамов, Пашаев и Велиева оспорят бронзу

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в первый день турнира на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

60 кг

Туран Байрамов вступил в борьбу со второго круга. Он выиграл у Габина Супервиля (Франция) и Даниэля Леутгеба (Австрия), выйдя в полуфинал. Здесь он встретится со своим товарищем по команде Ахмедом Юсифовым.

Юсифов начал с победы над Мартоном Андраси (Венгрия), а затем одолел Оливье Наэрта (Бельгия) и Лиора Рафаилова (Израиль), выйдя в полуфинал.

Полуфинальная схватка осталась за Юсифовым, который выиграл Байрамова. В финале он встретится с Шерзодом Довлатовым (Казахстан).

А Туран поборется за бронзу с Артемом Лесюком (Украина).

66 кг

Руслан Пашаев прошел Дани Клачара (Хорватия) и Эрана Фикса (Израиль), а в полуфинале уступил Майклу Фрайеру. Он поборется за бронзу с Балинтом Гомбашом (Венгрия).

Назир Талыбов выиграл у Исайи Рамиреса (США), но в 1/8 финала уступил Тенго Зеракашвили (Грузия).

52 кг

Айдан Велиева нанесла поражение Эрзе Муминовиг (Косово), а в четвертьфинале уступила Розе Гьерташ (Венгрия). Наша дзюдоистка отправилась в утешительный блок, где победила Марию Лапуэрту (Испания) и поборется за бронзу.

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