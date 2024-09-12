Жребий Гран-При Загреба брошен. С кем встретятся наши дзюдоисты?

В Загребе состоялась жеребьевка стартующего завтра Гран-При по дзюдо.
Как передает İdman.biz, на турнире Азербайджан представлен десятью спортсменами, которые узнали соперников по первым схваткам.
60 кг
Туран Байрамов – победитель пары Хуберт Пьезински (Польша) – Габин Супервиль (Франция)
Ахмед Юсифов – Мартон Андраси (Венгрия)
66 кг
Руслан Пашаев – победитель пары Дани Клачар (Хорватия) – Маркус Ауэр (Австрия)
Назир Талыбов – Исайя Рамирес (США)
73 кг
Ибрагим Алиев – Бруно Бермео (Эквадор)
Нариман Мирзоев – Йонатан Эльбаз (Израиль)
81 кг
Замеддин Поладов – Михайло Свидрак (Украина)
90 кг
Вугар Талыбов – победитель пары Иван Брнада (Хорватия) – Густаво Ассис (Бразилия)
52 кг
Айдан Велиева – Эрза Муминовиг (Косово)
63 кг
Айтадж Гардашханлы – Скай Кноэстер (ЮАР)
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