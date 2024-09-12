12 Сентября 2024
RU

Жребий Гран-При Загреба брошен. С кем встретятся наши дзюдоисты?

Дзюдо
Новости
12 Сентября 2024 16:32
69
Жребий Гран-При Загреба брошен. С кем встретятся наши дзюдоисты?

В Загребе состоялась жеребьевка стартующего завтра Гран-При по дзюдо.

Как передает İdman.biz, на турнире Азербайджан представлен десятью спортсменами, которые узнали соперников по первым схваткам.

60 кг
Туран Байрамов – победитель пары Хуберт Пьезински (Польша) – Габин Супервиль (Франция)
Ахмед Юсифов – Мартон Андраси (Венгрия)

66 кг
Руслан Пашаев – победитель пары Дани Клачар (Хорватия) – Маркус Ауэр (Австрия)
Назир Талыбов – Исайя Рамирес (США)

73 кг
Ибрагим Алиев – Бруно Бермео (Эквадор)
Нариман Мирзоев – Йонатан Эльбаз (Израиль)

81 кг
Замеддин Поладов – Михайло Свидрак (Украина)

90 кг
Вугар Талыбов – победитель пары Иван Брнада (Хорватия) – Густаво Ассис (Бразилия)

52 кг
Айдан Велиева – Эрза Муминовиг (Косово)

63 кг
Айтадж Гардашханлы – Скай Кноэстер (ЮАР)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Президент Федерации дзюдо встретился с членами сборных - ФОТО
11 Сентября 17:53
Дзюдо

Президент Федерации дзюдо встретился с членами сборных - ФОТО

Глава федерации отметил, что эти победы стали возможны благодаря вниманию и заботе, проявленным господином Президентом Ильхамом Алиевым к развитию дзюдо
Пять наших дзюдоистов будут сеянными на Гран-При
11 Сентября 16:52
Дзюдо

Пять наших дзюдоистов будут сеянными на Гран-При

В весе до 60 кг сразу двое наших спортсменов находятся в Топ-8
Цифры Гран-При: 325 дзюдоистов из сорока стран
11 Сентября 10:58
Дзюдо

Цифры Гран-При: 325 дзюдоистов из сорока стран

Оргкомитет Гран-При по дзюдо, который пройдет в 13-15 сентября в Загребе, обнародовал цифры турнира
"Азербайджан отправляет сильную команду в Загреб"
11 Сентября 09:35
Дзюдо

"Азербайджан отправляет сильную команду в Загреб"

"И в весе до 90 кг сборная, несомненно, будет представлена на следующей Олимпиаде"
«Туран Байрамов будет сильным претендентом в Загребе»
10 Сентября 19:16
Дзюдо

«Туран Байрамов будет сильным претендентом в Загребе»

"Теперь он является ведущим атлетом среди участников Гран-При"
Новое золотое поколение азербайджанского дзюдо
10 Сентября 17:38
Дзюдо

Новое золотое поколение азербайджанского дзюдо

Азербайджанские юниоры стали лучшими в Европе, показав феноменальный результат

Самое читаемое

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
10 Сентября 20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Наши чемпионы на родине - ВИДЕО
10 Сентября 06:41
Дзюдо

Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО
10 Сентября 07:18
Париж-2024

"Действие, которое я символически продемонстрировала во время победы в финале, посвящаю турецко-азербайджанскому братству" - ВИДЕО

"Мы навсегда останемся одной нацией, двумя государствами"