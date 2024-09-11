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Цифры Гран-При: 325 дзюдоистов из сорока стран

Дзюдо
Новости
11 Сентября 2024 10:58
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Цифры Гран-При: 325 дзюдоистов из сорока стран

Оргкомитет Гран-При по дзюдо, который пройдет в 13-15 сентября в Загребе, обнародовал цифры турнира.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 325 атлетов из сорока стран.

Самым многочисленным составом в столице Хорватии будут бороться французы: хозяева недавней Олимпиады выставляют 27 спортсменов. Вторыми по численности будут хозяева (24 дзюдоиста). 20 участников делегирует Германия.

Наиболее многочисленной будет категория до 73 кг, которая соберет 36 дзюдоистов.

Отметим, что в состав команды Азербайджана вошли 10 спортсменов: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Замеддин Поладов (81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

İdman.biz

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