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"Азербайджан отправляет сильную команду в Загреб"

Дзюдо
Новости
11 Сентября 2024 09:35
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"Азербайджан отправляет сильную команду в Загреб"

Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил перспективы Вугара Талыбова (90 кг) на Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе.

Как передает İdman.biz, азербайджанский спортсмен будет рейтинг-фаворитом своей категории.

«Азербайджан отправляет сильную команду в Загреб. И в весе до 90 кг сборная, несомненно, будет представлена на следующей Олимпиаде. Но на этой неделе ответственным за категорию будет Вугар Талыбов. К нему присоединятся другие молодые таланты, пытающиеся пробиться в основной состав: Питер Шафрани (Венгрия), Георгий Джабниашвили (Грузия) и Марк Ван Дейк (Нидерланды)», - подчеркивает EJU.

Отметим, что на Гран-При выступят 10 наших дзюдоистов: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Замеддин Поладов (81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

İdman.biz

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