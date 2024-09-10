«Туран Байрамов будет сильным претендентом в Загребе»

Европейский Союз дзюдо (EJU), предваряя старт Гран-При в Загребе (13-15 сентября) отметил азербайджанского спортсмена Турана Байрамова (60 кг).

Как передает İdman.biz, он является рейтинг-фаворитом категории до 60 кг в Загребе.

«Они молоды, но некоторых из этих имен мы уже знаем. В категории до 60 кг Туран Байрамов боролся за то, чтобы опередить товарища по команде Балабая Агаева в олимпийском составе сборной Азербайджана, но просто не дотянул. Теперь он является ведущим атлетом среди участников Гран-При, не говоря уже о своем весе.

Занимая 17-е место в мировом рейтинге, Турану еще предстоит проделать большую работу. Но он является сильным претендентом в команде Азербайджана. К нему в четверке сеянных присоединятся Мишель Аугусто (Бразилия), Артем Лесюк (Украина) и товарищ по команде Ахмед Юсифов», - подчеркивает сайт ЕJU.

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