10 Сентября 2024
RU

«Туран Байрамов будет сильным претендентом в Загребе»

Дзюдо
Новости
10 Сентября 2024 19:16
25
«Туран Байрамов будет сильным претендентом в Загребе»

Европейский Союз дзюдо (EJU), предваряя старт Гран-При в Загребе (13-15 сентября) отметил азербайджанского спортсмена Турана Байрамова (60 кг).

Как передает İdman.biz, он является рейтинг-фаворитом категории до 60 кг в Загребе.

«Они молоды, но некоторых из этих имен мы уже знаем. В категории до 60 кг Туран Байрамов боролся за то, чтобы опередить товарища по команде Балабая Агаева в олимпийском составе сборной Азербайджана, но просто не дотянул. Теперь он является ведущим атлетом среди участников Гран-При, не говоря уже о своем весе.

Занимая 17-е место в мировом рейтинге, Турану еще предстоит проделать большую работу. Но он является сильным претендентом в команде Азербайджана. К нему в четверке сеянных присоединятся Мишель Аугусто (Бразилия), Артем Лесюк (Украина) и товарищ по команде Ахмед Юсифов», - подчеркивает сайт ЕJU.

İdman.biz

Новости по теме

Новое золотое поколение азербайджанского дзюдо
17:38
Дзюдо

Новое золотое поколение азербайджанского дзюдо

Азербайджанские юниоры стали лучшими в Европе, показав феноменальный результат
Федерация дзюдо провела мастер-класс в Гяндже - ВИДЕО
12:39
Дзюдо

Федерация дзюдо провела мастер-класс в Гяндже - ВИДЕО

Для участников была проведена викторина
"Это историческая победа" - ВИДЕО
08:29
Дзюдо

"Это историческая победа" - ВИДЕО

"До сих пор такого результата смешанной сборной Азербайджана не было"
"Поэтому мы очень эмоционально подошли к финальному матчу" - ВИДЕО
08:19
Дзюдо

"Поэтому мы очень эмоционально подошли к финальному матчу" - ВИДЕО

"Поддержка наших соотечественников была неоценима"
Наши чемпионы на родине - ВИДЕО
06:41
Дзюдо

Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину
Омар Раджабли пропустит Гран-При
9 Сентября 16:20
Дзюдо

Омар Раджабли пропустит Гран-При

В составе команды Азербайджана по дзюдо на Гран-При, который пройдет 13015 сентября в Загребе (Хорватия), произошли изменения

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."
8 Сентября 09:00
Азербайджанский футбол

"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

"Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак"