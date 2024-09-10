Новое золотое поколение азербайджанского дзюдо

В азербайджанском дзюдо подрастает новое золотое поколение. Такие выводы можно сделать после юниорского чемпионата Европы в Таллине, где наша сборная заняла первое место в общем зачете, выиграв четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды, а также отпраздновала победу в командном турнире.

Как передает İdman.biz, после Олимпиады, которая ознаменовалась триумфом Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг) и вторым местом Азербайджана в общем зачете после Японии, все внимание переключилось на соревнованиях в младших возрастных категориях. На мундиале в Лиме среди юношей наш коллектив выиграл две золотые и две бронзовые медали, пропустив вперед только родоначальников дзюдо, а на ЧЕ в Таллинне наши юниоры и вовсе сотворили фурор.

Особенно примечателен успех девушек – Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) выиграли титул. Фидан, два года назад ставшая первой на континентальном первенстве среди кадетов, победила уже по юниорам и имеет неплохие перспективы сказать в дальнейшем свое слово и на взрослом уровне. Равно как и Кенуль, боровшаяся в 2022 году в финале Юношеского Европейского Олимпийского Фестиваля. Определенно, такие результаты поднимают интерес к женскому дзюдо в Азербайджане, которому еще предстоит пройти большой путь на пути к элите. Но работа в этом направлении уже ведется и результаты это подтверждают.

Символичной успех в Таллине стал для Вусала Галандарзаде (73 кг). Два года назад он победил на ЧЕ в Праге, затем стал первым на ЧМ в Одивелаше и теперь во второй раз выиграл европейский титул по юниорам. Стабильность, безусловно, стабильная, к тому же категория до 73 кг для азербайджанского дзюдо является особенной.

Сулейман Шукюров также сделал серьезную заявку на то, чтобы превратится в одного из лидеров весе до 81 кг среди юниоров. Еще в прошлом году он боролся среди кадетов, став третьим на ЧМ. Теперь же получил европейское признание, ярко победив в Таллине.

В то же время, серебряные призеры Низами Имранов (60 кг) и Аслан Коцоев (90 кг) также показали качественную борьбу. Легковес два года назад выиграл кадетский ЧЕ, далее стал первым в Европе по юниорам, а в Эстонии уступил в финале. Тогда как для Коцоева серебро стало первым значимым достижением после победы на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале. Причем, пьедестал в весе до 90 кг для нашей команды оказался двойным - бронзу завоевал Шамиль Тунджай.

А еще одну бронзу принес в копилку Кянан Насибов (+100 кг), что особенно отрадно, учитывая фактор тяжелого веса. Два года назад он также вошел в тройку на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале, а ЧЕ прошлого года принес Кянану пятое место.

Безусловно, отдельного упоминания заслуживает победа в командном турнире. Драматичный финал против Франции надолго останется в памяти, ведь судьба золотых медалей решилась в дополнительной схватке, где Фидан Ализаде (57 кг) выиграла у Альи Де Карвальо, которой ранее уступила.

Азербайджанские юниоры стали лучшими в Европе, показав феноменальный результат. И нет сомнений, что продолжение следует.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz