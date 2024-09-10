Федерация дзюдо провела мастер-класс в Гяндже - ВИДЕО

Федерация дзюдо Азербайджана организовала мастер-класс в Гяндже.

Как сообщает İdman.biz, тренинг прошел при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и Гянджа-Дашкесанского районного управления молодежи и спорта.

Член национальной сборной по ката Самир Исмайлов и другие опытные спортсмены продемонстрировали детям и юниорам различные приемы дзюдо и пригласили их продемонстрировать показанные приемы.

Одновременно с этим для участников была проведена викторина. Победителям вручили призы.

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