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Федерация дзюдо провела мастер-класс в Гяндже - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
10 Сентября 2024 12:39
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Федерация дзюдо провела мастер-класс в Гяндже - ВИДЕО

Федерация дзюдо Азербайджана организовала мастер-класс в Гяндже.

Как сообщает İdman.biz, тренинг прошел при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и Гянджа-Дашкесанского районного управления молодежи и спорта.

Член национальной сборной по ката Самир Исмайлов и другие опытные спортсмены продемонстрировали детям и юниорам различные приемы дзюдо и пригласили их продемонстрировать показанные приемы.

Одновременно с этим для участников была проведена викторина. Победителям вручили призы.

İdman.biz

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