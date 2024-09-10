10 Сентября 2024
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"Это историческая победа" - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
10 Сентября 2024 08:29
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"Это историческая победа" - ВИДЕО

«До сих пор такого результата смешанной сборной Азербайджана не было».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи заявил тренер женской сборной Азербайджана по дзюдо Имамверди Мамедов.

Он оценил выступление команды на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, проходившем в Таллинне, Эстония.

Мамедов сообщил, что две дзюдоистки стали чемпионками в индивидуальных соревнованиях:

«Это Конуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (47 кг). Мы добились успешного результата в командных соревнованиях и стали первыми. В решающем матче против французов счет стал 3:3. Вся нагрузка пала на Фидан. Она боролась в овертайме 8 минут 19 секунд и выполнила прием, тем самым принеся победу нашей команде. Это историческая победа. До сих пор такого результата смешанной сборной Азербайджана не было».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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