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"Поэтому мы очень эмоционально подошли к финальному матчу" - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
10 Сентября 2024 08:19
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"Поэтому мы очень эмоционально подошли к финальному матчу" - ВИДЕО

«Мы очень хорошо выступили на чемпионате Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил дзюдоист сборной Азербайджана Аждар Багиров.

Он оценил свое выступление на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, проходившем в Таллинне (Эстония).

Багиров рассказал, что кубок завоеван благодаря силе всей команды:

«Здесь есть труд каждого нашего спортсмена. Франция всегда была нашим главным соперником в командном зачете. Поэтому к финальному матчу мы подошли очень эмоционально. Поддержка наших соотечественников была неоценима. Была очень хорошая атмосфера. Надо пережить мои чувства, чтобы узнать, что я испытывал, когда звучал наш гимн. Мы рады, что хорошо выступили как в личном, так и в командном зачете».

По его словам, главная цель - добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира: "Мы хотим вернуться в Азербайджан с золотыми медалями с чемпионата мира".

Отметим, что наша команда завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали и заняла первое место в командном зачете первенства Европы.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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