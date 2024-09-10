"Поэтому мы очень эмоционально подошли к финальному матчу" - ВИДЕО

«Мы очень хорошо выступили на чемпионате Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил дзюдоист сборной Азербайджана Аждар Багиров.

Он оценил свое выступление на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, проходившем в Таллинне (Эстония).

Багиров рассказал, что кубок завоеван благодаря силе всей команды:

«Здесь есть труд каждого нашего спортсмена. Франция всегда была нашим главным соперником в командном зачете. Поэтому к финальному матчу мы подошли очень эмоционально. Поддержка наших соотечественников была неоценима. Была очень хорошая атмосфера. Надо пережить мои чувства, чтобы узнать, что я испытывал, когда звучал наш гимн. Мы рады, что хорошо выступили как в личном, так и в командном зачете».

По его словам, главная цель - добиться высокого результата на предстоящем чемпионате мира: "Мы хотим вернуться в Азербайджан с золотыми медалями с чемпионата мира".

Отметим, что наша команда завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали и заняла первое место в командном зачете первенства Европы.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz