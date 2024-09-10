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Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
10 Сентября 2024 06:41
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Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов аплодисментами встретили члены Федерации дзюдо Азербайджана, спортивная общественность, члены семей и родственники.

Наша команда завершила чемпионат с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукуров (81 кг), Конуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) завоевали золото, Низами Имранов (60 кг) и Аслан Коцоев (90 кг) - серебро, Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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