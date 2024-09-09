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Омар Раджабли пропустит Гран-При

Дзюдо
Новости
9 Сентября 2024 16:20
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Омар Раджабли пропустит Гран-При

В составе команды Азербайджана по дзюдо на Гран-При, который пройдет 13015 сентября в Загребе (Хорватия), произошли изменения.

Как передает İdman.biz, из заявки выбыли финалист «Большого шлема» в Баку Омар Раджабли (81 кг), а также Имран Юсифов (+100 кг).

Таким образом, на турнир отправятся 10 наших спортсменов: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Замеддин Поладов (81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

İdman.biz

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