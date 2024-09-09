Эльхан Мамедов: "Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше"

«Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер юниорской сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов.

Он прокомментировал результат чемпионата Европы, где команда заняла первое место в общем зачете, выиграв четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды, а также отпраздновала победу в командном турнире.

Э.Мамедов отметил, что золото в команде стало высшим достижением:

«Мы знали, что можем это сделать, сборная являлась фаворитом. Мы верили в эту девятую медаль, наше пятое золото».

Наставник также рассказал о самом драматичном моменте финального поединка с Францией, когда при счете 3:3 все решалось в дополнительной схватке между Фидан Ализаде и Алии Де Карвальо. До того наша спортсменка уступила сопернице, но затем взяла реванш.

«Мы сказали Фидан, которая несколькими днями ранее одержала победу в категории до 57 кг, что она является настоящей чемпионкой и не может проиграть второй раз подряд. И она это сделала!», - подчеркнул Э.Мамедов.

Он признался, что нынешнее поколение напоминает ему команду, которая успешно выступила на юниорском ЧЕ в Праге два года назад.

«Тогда Вусал Галандарзаде также был среди победителей. Его товарищ по команде Эльджан Гаджиев, также выигравший в Праге, уже дошел до олимпийской сборной. Я считаю, что это поколение может дойти до Лос-Анджелеса-2028. У троих или четверых из них, безусловно, есть потенциал для Олимпиады, если не больше», - считает Э.Мамедов.

Также он оценил шансы сборной на юниорском чемпионате мира, который пройдет в октябре в Душанбе.

«Сложно говорить что-то в дзюдо. Конкуренция, безусловно, будет еще сильнее, и не всегда все может пройти так же идеально, как в эти четыре дня в Таллине. Но первое место в медальном зачете - это, по крайней мере, наша заявленная цель для Душанбе», - заключил наставник.

İdman.biz