9 Сентября 2024
RU

Эльхан Мамедов: "Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше"

Дзюдо
Новости
9 Сентября 2024 09:44
95
Эльхан Мамедов: "Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше"

«Эти четыре дня в Таллине не могли сложиться для нас лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер юниорской сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов.

Он прокомментировал результат чемпионата Европы, где команда заняла первое место в общем зачете, выиграв четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды, а также отпраздновала победу в командном турнире.

Э.Мамедов отметил, что золото в команде стало высшим достижением:

«Мы знали, что можем это сделать, сборная являлась фаворитом. Мы верили в эту девятую медаль, наше пятое золото».

Наставник также рассказал о самом драматичном моменте финального поединка с Францией, когда при счете 3:3 все решалось в дополнительной схватке между Фидан Ализаде и Алии Де Карвальо. До того наша спортсменка уступила сопернице, но затем взяла реванш.

«Мы сказали Фидан, которая несколькими днями ранее одержала победу в категории до 57 кг, что она является настоящей чемпионкой и не может проиграть второй раз подряд. И она это сделала!», - подчеркнул Э.Мамедов.

Он признался, что нынешнее поколение напоминает ему команду, которая успешно выступила на юниорском ЧЕ в Праге два года назад.

«Тогда Вусал Галандарзаде также был среди победителей. Его товарищ по команде Эльджан Гаджиев, также выигравший в Праге, уже дошел до олимпийской сборной. Я считаю, что это поколение может дойти до Лос-Анджелеса-2028. У троих или четверых из них, безусловно, есть потенциал для Олимпиады, если не больше», - считает Э.Мамедов.

Также он оценил шансы сборной на юниорском чемпионате мира, который пройдет в октябре в Душанбе.

«Сложно говорить что-то в дзюдо. Конкуренция, безусловно, будет еще сильнее, и не всегда все может пройти так же идеально, как в эти четыре дня в Таллине. Но первое место в медальном зачете - это, по крайней мере, наша заявленная цель для Душанбе», - заключил наставник.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Омар Раджабли пропустит Гран-При
16:20
Дзюдо

Омар Раджабли пропустит Гран-При

В составе команды Азербайджана по дзюдо на Гран-При, который пройдет 13015 сентября в Загребе (Хорватия), произошли изменения
"Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Франция - это очень высокий результат"
11:52
Дзюдо

"Стать первым, оставив позади такие сильные страны, как Италия, Франция - это очень высокий результат"

"Это был первый чемпионат Европы, на котором я работал спортивным комиссаром"
EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"
11:24
Дзюдо

EJU: "Решающий бросок Ализаде принес сборной Азербайджана овацию"

"Решающий поединок длился более 8 минут, и к тому времени счет был 2:2 по штрафным очкам"
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан выиграл чемпионат Европы
7 Сентября 19:36
Дзюдо

Азербайджан выиграл чемпионат Европы

По итогам трех дней соревнований в активе нашей команды семь наград
Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты