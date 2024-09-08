Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана начала с победы над Болгарией со счетом 4:1. В четвертьфинале она обыграла Турцию (4:0), а в полуфинале наши дзюдоисты выиграли у Нидерландов (4:2).

В финале команда одержала победу над Францией со счетом 4:3.

В заявку нашего коллектива вошли 17 спортсменов: Низами Имранов, Айдын Рзаев, Вусал Галандарзаде (все 73 кг), Сулейман Шукюров, Шамиль Тунджай, Аслан Коцоев, Мамедрза Гаджизаде (оба 90 кг), Аждар Багиров, Кянан Насибов, Рамазан Ахмедов (+90 кг), Кенуль Алиева, Фарида Мирзоева, Хадиджа Гадашова, Фидан Ализаде (до 57 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Отметим, что накануне наша команда заняла первое место в общем зачете личного ЧЕ, завоевав четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионами стали Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), серебро у Низами Имранова (60 кг) и Аслана Коцоева (90 кг), а бронзу выиграли Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

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