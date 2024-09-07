Доверие азербайджанским специалистам от EJU - ФОТО

Трое азербайджанских специалистов работают на разных должностях на молодежном чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в столице Эстонии Таллинне.

Как сообщает İdman.biz, олимпийский призер Рустам Оруджев является спортивным комиссаром, заслуженный тренер, заслуженный деятель физической культуры и спорта Али Давришов - членом оргкомитета по информационным технологиям, главный врач сборных Азербайджана по дзюдо Рамиль Велиев - комиссаром-врачом.

Отметим, что Рустам Оруджев, Али Давришов и Рамиль Велиев ранее принимали участие в соревнованиях Европейского союза дзюдо (EJU).

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