Азербайджан укрепил свое лидерство на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо укрепила свои позиции в общем зачете чемпионата Европы среди юниоров в Таллине (Эстония).

Как сообщает İdman.biz, после двух дней соревнований в активе нашей команды пять наград. Золотые медали выиграли Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), а серебро у Низами Имранова (60 кг).

На втором месте находится Италия (1-1-1), а замыкает тройку Германия (1-0-2).

После двух дней на ЧЕ отличились дзюдоисты из семнадцати стран.

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