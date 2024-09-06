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Азербайджан укрепил свое лидерство на чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
6 Сентября 2024 17:49
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Азербайджан укрепил свое лидерство на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо укрепила свои позиции в общем зачете чемпионата Европы среди юниоров в Таллине (Эстония).

Как сообщает İdman.biz, после двух дней соревнований в активе нашей команды пять наград. Золотые медали выиграли Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), а серебро у Низами Имранова (60 кг).

На втором месте находится Италия (1-1-1), а замыкает тройку Германия (1-0-2).

После двух дней на ЧЕ отличились дзюдоисты из семнадцати стран.

İdman.biz

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