Историческое достижение наших дзюдоисток

Вчера Конуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) завоевали золотые медали на юниорском чемпионате Европы в столице Эстонии Таллинне.

Как сообщает İdman.biz, это первая золотая медаль азербайджанских дзюдоисток на чемпионате Европы за 25 лет.

В целом женской сборной удалось в первый и последний раз завоевать 2 золотые медали в 1999 году.

По итогам первого дня соревнований Азербайджан занял первое место среди 39 стран как в рейтинге дзюдоисток, так и в общем командном зачете.

Отметим, что Низами Имранов (60 кг) завоевал серебряную медаль на юниорских соревнованиях.

İdman.biz