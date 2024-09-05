Ильгар Рагимов: "У паралимпийского турнира по дзюдо будет новый статус"

«Паралимпийский турнир по дзюдо пройдет по совершенно новым правилам, у него будет совершенно иной статус»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Международной федерации спорта слепых (IBSA) Ильгар Рагимов.

Он поделился ожиданиями от соревнования.

«Мы проводим жеребьевку паралимпийского турнира по дзюдо. На первый взгляд, это рутинная техническая процедура, но она ознаменовала начало мероприятия, к которому мы готовились несколько лет после Игр в Токио», - заявил Рагимов.

Также он поблагодарил своих коллег.

«Я поздравляю Комитет по дзюдо IBSA за их прекрасную работу. Я благодарю Парижский оргкомитет и Международный паралимпийский комитет. Я также благодарю Международную федерацию дзюдо за их постоянную поддержку. Давайте сделаем эти соревнования незабываемыми».

Отметим, что паралимпийские соревнования по дзюдо начинаются сегодня.

İdman.biz