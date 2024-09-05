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Азербайджанские дзюдоисты начинают чемпионат Европы

Дзюдо
Новости
5 Сентября 2024 09:32
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Азербайджанские дзюдоисты начинают чемпионат Европы

Сегодня в Таллине (Эстония) начинается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает İdman.biz, в первый день на татами выйдут шесть азербайджанских спортсменов.

60 кг
Низами Имранов начнет выступление со второго круга. Его соперником будет победитель пары Даниэль Роблес (Испания) – Франческо Сампино (Италия).

48 кг
Кенуль Алиева вступит в борьбу со второго раунда. Она ждет результата схватки между Бегумназ Догруйол (Турция) и Ребеккой Валериани (Италия).
Фарида Мирзоева выйдет на татами против Мелании Водианны (Украина).

52 кг
Хадидже Гадашовой предстоит бороться против Алиссии Пуланже (Франция).

57 кг
Фидан Гасымова будет противостоять Анне Шаш (Венгрия).
Фидан Ализаде выйдет на схватку против Леи Висс (Лихтенштейн)

İdman.biz

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