Индивидуальный план подготовки для олимпийских чемпионов

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) будут готовиться к следующему сезону по индивидуальной программе.

Как передает İdman.biz, оба азербайджанских дзюдоиста с высокой соревновательной интенсивностью провели последние годы, одержав победы и на чемпионате мира, и Европы. Теперь Хидаят и Зелим приходят курс восстановления, залечивают травмы и готовятся к новому циклу.

В этой связи, они будут поначалу выступать только на избранных стартах. Их турнирный график будет определен позднее, когда станет известен календарь следующего года.

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