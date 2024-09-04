"Рамазан Ахмедов постарается оставить свой след в юниорах"

Европейский Союз дзюдо (EJU) отметил Кянана Насибова и Рамазана Ахмедова в качестве претендентов на медали в категории +100 кг кг на чемпионате Европы среди юниоров, который состоится 5-8 сентября в Таллине (Эстония).

Как передает İdman.biz, организация высоко оценивает потенциал азербайджанских спортсменов.

«В категории +100 кг Ибрагим Татароглу (Турция) является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2023 года. Однако он не является лидером в своём дивизионе, поскольку на эту позицию претендует Канан Насибов. Его товарищ по команде Азербайджана Рамазан Ахмедов выигрывал чемпионат Европы среди кадетов прошлого года. Он будет стремиться оставить свой след на юниорском турнире», - подчеркивает сайт EJU.

İdman.biz