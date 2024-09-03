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Самый успешный результат в истории сборной Азербайджана - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Сентября 2024 14:21
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Самый успешный результат в истории сборной Азербайджана - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо добилась одного из самых успешных результатов в истории чемпионата мира среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная добилась этого, завоевав 4 медали на чемпионате мира, проходившем в Перу.

Среди 7 спортсменов, участвовавших в чемпионате мира, Нихад Мамишов (-55 кг) и Джасур Ибадлы (-73 кг) завоевали золотые медали, а Магомедали Гусиев (-50 кг) и Мехти Аббасов (-81 кг) - бронзовые. При этом в общекомандном зачете Азербайджан занял 2-е место среди 48 стран, уступив только Японии, а в мужском рейтинге - 1-е, опередив все страны, в том числе Японию.

Нихад Мамишов, один из наших чемпионов, во второй раз стал чемпионом мира. Еще одна особенность нашего 17-летнего спортсмена, выигравшего все пять схваток чемпионата «иппоном», заключается в том, что все свои победы он одержал на позиции «не-ваза». Высокое выступление Мамишова в перуанской столице не ускользнуло от внимания Международной федерации дзюдо. Пост на официальной странице федерации в социальной сети под названием «не-ваза-байжан» был встречен с интересом.

Другой наш чемпион, Джасур Ибадлы, боролся с большим упорством и решительностью, и вошел в историю как первый чемпион мира среди юниоров в весовой категории Азербайджана до 73 кг.

Что касается других наших медалистов, то Магомедали Гусиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в 15 лет.

В июне этого года он занял третье место на чемпионате Европы, организованном в Софии, столице Болгарии.

Бронзовая медаль Мехти Аббасова, занявшего высокие места в нескольких еврокубковых турнирах, также является первой. Таким образом, он стал первым азербайджанским юниором, завоевавшим награду чемпионата мира в весовой категории 81 кг.

İdman.biz

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