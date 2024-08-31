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Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре - ФОТО

Дзюдо
Новости
31 Августа 2024 14:48
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Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре - ФОТО

По инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) в Гусаре открылся новый Учебный центр дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев, глава исполнительной власти Гусарского района Сахир Мамедханов, исполнительный вице-президент ACF Рашад Расуллу, представители федерации и другие официальные лица. Они ознакомились с условиями, созданными в центре.

Центр занимает площадь 520 кв.м и включает в себя залы для дзюдо и фитнес-залы на 250 кв.м. Основной зал оборудован татами немецкой компании Zebra, официального поставщика Международной федерации дзюдо. Зал физической подготовки также оснащен всем необходимым оборудованием.

В здании также есть зал ожидания, тренажерный зал и раздевалки. Кроме того, вокруг центра были проведены обширные работы по благоустройству.

Одним из основных направлений работы Федерации дзюдо Азербайджана является развитие дзюдо в регионах и улучшение инфраструктуры. В 2022-2024 годах ACF открыла залы дзюдо в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, селе Агали Зангиланского района, Сабирабаде, бакинском поселке Зире и Сумгаите.

Рашад Расуллу отметил, что для ACF очень важно улучшение материально-технической базы в регионах и общее развитие дзюдо в стране:

"Это основное направление нашей деятельности. Начиная с 2022 года федерация предоставила 6500 татами 90 спортивным залам Баку и регионов, а 1300 юным спортсменам была предоставлена ​​возможность тренироваться бесплатно. В ближайшее время залы дзюдо откроются и в других регионах. Работа в этом направлении ведется на основе программы, принятой федерацией. Особое внимание было уделено регионам с большим потенциалом, но в которых еще нет подразделений дзюдо. В ближайшее время новые залы планируется построить в Джалилабаде, Шабране, Имишли и других районах".

İdman.biz

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