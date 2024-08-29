Азербайджан назвал состав на Гран-При Загреба

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо назвал состав на первый после Олимпиады турнир Мирового тура.

Как передает İdman.biz, на Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе, примут участие десять наших спортсменов. В Хорватию отправятся Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

На соревнование уже заявились команды из 37-ми стран.

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