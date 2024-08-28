Три азербайджанских дзюдоиста в первый день ЧМ

Сегодня в Лиме начинается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста.

В категории до 50 кг оба наших спортсмена начнут со второго круга. Бахадыр Фейзуллаев ждет победителя пары Даниэль Кастильо (Перу) – Алексей Топтыгин (Нейтральный статус), а Мохаммедали Гусиев встретится с победителем противостояния Томас Гидони (Италия) - Сверре Де Витт (Бельгия).

Нихад Мамишов (55 кг) выйдет на татами против Амира Темирбаева (Канада).

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