24 Августа 2024
RU

Медальная копилка Азербайджана в Мировом туре

Дзюдо
Новости
23 Августа 2024 15:26
43
Медальная копилка Азербайджана в Мировом туре

В сентябре возобновляется Мировой тур дзюдо.

Как передает İdman.biz, очередной остановкой станет Загреб, где 13-15 сентября состоится Гран-При.

В этой связи обнародовала статистика текущего сезона Мирового тура. Азербайджан обосновался на 12-м месте, имея на своем счету 25 наград с начала сезона - 3 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

В общем зачете Мирового тура опережаем Турцию, Южную Корею, Бразилию, Нидерланды, Казахстан и многие другие страны.

Лидирует Япония, имеющая на счету 17 золотых, 9 серебряные и 24 бронзовых медалей. Далее расположилась Франция (15-11-12) и Нейтральные атлеты (14-8-20).

İdman.biz

Новости по теме

Трое дзюдоистов нашей команды перенесли операцию
10:22
Дзюдо

Трое дзюдоистов нашей команды перенесли операцию

Наших спортсменов оперировал высококвалифицированный хирург, приглашенный из-за границы
Дзюдоисты провели сборы в Валенсии
09:29
Дзюдо

Дзюдоисты провели сборы в Валенсии

Они продолжались пять дней и стали этапом подготовки к юниорским чемпионату мира и Европы
Баку соберет дзюдоистов из 23-х стран
23 Августа 17:15
Дзюдо

Баку соберет дзюдоистов из 23-х стран

Федерация дзюдо Азербайджана объявила о проведении нового международного турнира
Ласло Тот: "Это уникальная возможность увидеть восходящих звезд дзюдо"
23 Августа 12:58
Дзюдо

Ласло Тот: "Это уникальная возможность увидеть восходящих звезд дзюдо"

"По мере приближения этого знаменательного события мы предвкушать интригующие схватки, подчеркивающие исключительные навыки и самоотверженность этих юных спортсменов"
Хидаят Гейдаров посетит мастер-класс в Сумгаите
23 Августа 11:30
Дзюдо

Хидаят Гейдаров посетит мастер-класс в Сумгаите

В ходе мастер-класса будут показаны различные приемы и проведены викторины
Европейское дзюдо высоко оценило перспективы Азербайджана на ЧМ
22 Августа 16:39
Дзюдо

Европейское дзюдо высоко оценило перспективы Азербайджана на ЧМ

Организация отметила ряд азербайджанских спортсменов, предрекая им борьбу за высокие места

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели
21 Августа 22:46
Мировой футбол

"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели

А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС
Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"
21 Августа 18:26
Азербайджанский футбол

Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

На встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий