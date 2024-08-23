Ласло Тот: "Это уникальная возможность увидеть восходящих звезд дзюдо"

Президент Европейского Союза дзюдо (EJU) Ласло Тот обратился к участникам чемпионата Европы среди юниоров, который пройдет 5-8 сентября в Таллине (Эстония) с участием сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, он отметил, что предстоящий старт будет чествованием невероятно талантливых молодых дзюдоистов, которые будет бороться за желанный титул и медали.

«Это событие предоставит уникальную возможность увидеть восходящих звезд дзюдо, готовящихся к следующим испытаниям. По мере приближения этого знаменательного события мы предвкушать интригующие схватки, подчеркивающие исключительные навыки и самоотверженность этих юных спортсменов.

Я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность Эстонской ассоциации дзюдо за то, что она взяла на себя эту монументальную задачу - провести такое соревнование. Я верю, что это будет мероприятие с прекрасной организацией и гостеприимством, которое мы запомним», - заявил Тот.

Отметим, что в заявку нашей команды вошли 16 спортсменов. На татами выйдут Низами Имранов (60 кг), Магомед Мусаев (66 кг), Айдын Рзаев, Вусал Галандарзаде (оба 73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Шамиль Тунджай, Аслан Коцоев (оба 90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Кянан Насибов (+100 кг), Кенуль Алиева, Фарида Мирзоева (обе 48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

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