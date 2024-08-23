24 Августа 2024
RU

Ласло Тот: "Это уникальная возможность увидеть восходящих звезд дзюдо"

Дзюдо
Новости
23 Августа 2024 12:58
130
Ласло Тот: "Это уникальная возможность увидеть восходящих звезд дзюдо"

Президент Европейского Союза дзюдо (EJU) Ласло Тот обратился к участникам чемпионата Европы среди юниоров, который пройдет 5-8 сентября в Таллине (Эстония) с участием сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, он отметил, что предстоящий старт будет чествованием невероятно талантливых молодых дзюдоистов, которые будет бороться за желанный титул и медали.

«Это событие предоставит уникальную возможность увидеть восходящих звезд дзюдо, готовящихся к следующим испытаниям. По мере приближения этого знаменательного события мы предвкушать интригующие схватки, подчеркивающие исключительные навыки и самоотверженность этих юных спортсменов.

Я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность Эстонской ассоциации дзюдо за то, что она взяла на себя эту монументальную задачу - провести такое соревнование. Я верю, что это будет мероприятие с прекрасной организацией и гостеприимством, которое мы запомним», - заявил Тот.

Отметим, что в заявку нашей команды вошли 16 спортсменов. На татами выйдут Низами Имранов (60 кг), Магомед Мусаев (66 кг), Айдын Рзаев, Вусал Галандарзаде (оба 73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), Шамиль Тунджай, Аслан Коцоев (оба 90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Кянан Насибов (+100 кг), Кенуль Алиева, Фарида Мирзоева (обе 48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

İdman.biz

Новости по теме

Баку соберет дзюдоистов из 23-х стран
23 Августа 17:15
Дзюдо

Баку соберет дзюдоистов из 23-х стран

Федерация дзюдо Азербайджана объявила о проведении нового международного турнира
Медальная копилка Азербайджана в Мировом туре
23 Августа 15:26
Дзюдо

Медальная копилка Азербайджана в Мировом туре

В сентябре возобновляется Мировой тур дзюдо
Хидаят Гейдаров посетит мастер-класс в Сумгаите
23 Августа 11:30
Дзюдо

Хидаят Гейдаров посетит мастер-класс в Сумгаите

В ходе мастер-класса будут показаны различные приемы и проведены викторины
Европейское дзюдо высоко оценило перспективы Азербайджана на ЧМ
22 Августа 16:39
Дзюдо

Европейское дзюдо высоко оценило перспективы Азербайджана на ЧМ

Организация отметила ряд азербайджанских спортсменов, предрекая им борьбу за высокие места
В мастер-классе Рустама Оруджева примут участие около 400 дзюдоистов
22 Августа 14:45
Дзюдо

В мастер-классе Рустама Оруджева примут участие около 400 дзюдоистов

"Заниматься тем, что я люблю, делает меня счастливым"
Гейдаров - лидер по количеству очков, Коцоев идет следом
22 Августа 13:50
Дзюдо

Гейдаров - лидер по количеству очков, Коцоев идет следом

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
Гурбан Гурбанов: "Будем бороться до конца"
21 Августа 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Будем бороться до конца"

"У нас было много голевых эпизодов"
"Еще ничего не потеряно"
21 Августа 16:50
Азербайджанский футбол

"Еще ничего не потеряно"

"После второго гола дисциплина в игре была нарушена"