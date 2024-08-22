Гейдаров - лидер по количеству очков, Коцоев идет следом

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский спортсмен, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 10004 зачетных балла. Победа в Париже принесла ему 2200 очков.

На втором месте находится другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг). Он имеет 8512 баллов. 2200 очков за победу на Летних Играх помогли нашему дзюдоисту подняться на второе место.

На третьей строчке олимпийский чемпион из Грузии Тато Григалашвили (81 кг). У него 8335 очков.

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