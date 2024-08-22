Ломбардо стал главным преследователем Гейдарова

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала новый рейтинг.

Как передает İdman.biz, в нем нет существенных изменений после Олимпиады, однако позиции некоторых ведущих спортсменов были скорректированы.

Азербайжанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) продолжают лидировать. Но если в весе до 73 кг на второй строчке шел Соичи Хашимото (Япония), то теперь его обошел Мануэль Ломбардо (Италия).

Балабей Агаев (60 кг) продолжает идти седьмым, а Яшар Наджафов (66 кг) опустился на одну позицию и находится на 21-й строчке.

Зелим Цкаев (81 кг) остался восьмым, а Эльджан Гаджиев (90 кг) пятнадцатым. А Ушанги Кокаури (+100 кг) находится на 13-м месте.

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) поднялась на два пункта и находится на 18-й позиции, а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – 28-я.

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