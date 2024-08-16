В Азербайджане открылся Региональный центр Академии Международной федерации дзюдо - ФОТО

Состоялась церемония открытия Азербайджанского регионального центра Академии Международной федерации дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано в административном здании Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

В открытии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, директор Академии Международной федерации дзюдо Энвик Галеа, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, судьи ФДА, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, турецкие тренеры по дзюдо, судьи и олимпийские чемпионы.

Расуллу сообщил, что IJF присвоил академии статус Регионального центра:

"Уже 130 наших тренеров окончили академию и получили сертификаты. Остальные наши тренеры завтра сдадут экзамен и закончат курс. Образовательная деятельность является основным вопросом в принятой нами стратегии Федерации на 2024-2028 годы. Как федерация мы будем расширять наше сотрудничество в этом направлении, работая вместе с Министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией дзюдо и Азербайджанской спортивной академией".

Директор Академии IJF считает открытие Регионального центра особенным событием:

"Два года назад мы начали деятельность Академии. В результате у нас есть два олимпийских чемпиона. Наше совместное сотрудничество очень приятно. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер рад предоставить ФДА статус Регионального центра. Мы также ведем эту деятельность с федерациями Турции и Грузии. Изначально мы начали свою деятельность с Грузии. Академия Федерации дзюдо Азербайджана тоже очень хороша. Это показатель внимания и заботы, которую Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляет к спорту. Мы гордимся тем, что находимся здесь. А Рустаму Оруджеву, бывшему дзюдоисту сборной Азербайджана, присвоен статус эксперта Международной федерации дзюдо".

После официальных выступлений при участии олимпийских чемпионов Азербайджана Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева был открыт и продемонстрирован плакат с названием учреждения.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана от имени ФДА вручил памятный подарок Международной федерации дзюдо.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов обратил внимание на важность завоевания нашими дзюдоистами золотых медалей на Олимпийских играх спустя долгое время:

«Для нас также приятно сотрудничать с Международной федерацией дзюдо. Эта Академия очень важна для развития как тренеров, так и спортсменов. Наши спортсмены и тренеры давно этого желают. Нам очень повезло быть частью этого процесса».

Позже министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вручили сертификаты тренерам, успешно окончившим академию, действующую в Центре дзюдо.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz