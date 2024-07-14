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Цифры турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже

Дзюдо
Новости
14 Июля 2024 12:01
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Цифры турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже

Международная Федерация дзюдо (IJF) обнародовала полную статистику Олимпиады в Париже.

Как передает İdman.biz, в соревнованиях по дзюдо примут участие 378 атлетов из 122-х стран. Самой массовой будет категория до 81 кг, где выступит 33 спортсмена, в числе которых и дебютант сборной Азербайджана на Летних Играх Зелим Цкаев. Он начнет Игры в ранге сеянного участника, равно как и чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (100 кг) и Балабей Агаев (60 кг). А это значит, что наши дзюдоисты могут начать борьбу со второго круга или получить в соперники атлетов с более низким рейтингом.

Вместе с тем, самой малочисленной в мужском первенстве будет категория +100 кг, где выступит Ушанги Кокаури. Но в этом нет ничего удивительного, так как вес по традиции является специфическим.

Если брать в расчет количество участников, то в мужском турнире выступят 192 спортсмена, а в женском - 186.

А Хидаят Гейдаров (73 кг) выступит на Олимпиаде не только в статусе лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона мира и Европы. Он удерживает первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди мастеров татами всех весовых категорий.

Хидаят имеет в активе 8798 зачетных баллов. Победа на чемпионате мира в Абу-Даби позволила ему обойти Маттиаса Кассе (81 кг). Бельгиец идет вторым (7932), а на третьем месте в списке обосновался еще один дзюдоист Азербайджана. Чемпион мира Зелим Коцоев (100) набрал 7022 балла и находится в первой тройке.

Если же брать показатели среди мужчин и женщин, то Гейдаров уступает лишь неоднократной чемпионке мира Кристе Дегучи. У канадки 9690 рейтинговых очков.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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