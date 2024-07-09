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Азербайджан обходит Японию по медалям в дзюдо

Дзюдо
Новости
9 Июля 2024 13:21
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Азербайджан обходит Японию по медалям в дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный урожай наград на международной арене. По состоянию на начало второго полугодия, по совокупности выступлений на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне были завоеваны 129 наград (39-30-60) и девятое место в мировом медальном табели о рангах.

Как передает İdman.biz, по количеству выигранных наград мы обходим родоначальников дзюдо, у которых в активе 38 высших, 18 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Конечно же, показателен исторический результат на чемпионате мира в Абу-Даби, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) выиграли титул. А с точки зрения показателей на турнирах Мирового тура дзюдо, урожайным оказался домашний «Большой шлем», где хозяева татами оформили золотой хет-трик: на высшую ступеньку пьедестала почета взошли Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг). Не стоит забывать и о чемпионате Европы, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльджан Гаджиев (81 кг) поднялись на высшую ступеньку пьедестала. К слову, Эльджан в этом сезоне отличился уже пять раз: боролся в финалах «Большого шлема» в Париже и Тбилиси, а также взял бронзу на аналогичном турнире в Астане и Гран-При в Португалии.

В общей классификации медального зачете в лидерах идет Франция, на счету которой 112 золотых, 96 серебряных и 165 бронзовая награда. Далее идет Грузия (62-51-87), а замыкает тройку Германия (61-51-82).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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