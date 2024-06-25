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"Это сделало квалификацию очень интересной и тяжелой для дзюдоистов и федераций"

Дзюдо
Новости
25 Июня 2024 13:14
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"Это сделало квалификацию очень интересной и тяжелой для дзюдоистов и федераций"

«Конечно, на этот раз у нас был более короткий олимпийский цикл, но квалификационный период был точно таким же - два года».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Владимир Барта.

Как передает İdman.biz, он подвел итог отбора на Летние Игры.

«Когда квалификационный период подходит к концу, нам, всем очень любопытен результат. Конечно, мы внимательно следим за каждым этапом Мирового тура по дзюдо и поэтому знаем, чего ожидать, но каждый раз это похоже на рождение нового ребенка. Наш новый ребенок родился в воскресенье, 23 июня 2024 года, когда мы завершили процесс расчета. Мы знаем, что сейчас все проверяют, потому что все хотят знать, кто будет в Париже этим летом. Всегда интересно сравнивать одну Олимпиаду с другой, кто на этот раз выступил лучше. За несколько недель до Парижа 2024 года у нас будет время все это проверить. Это действительно захватывающе», - приводит слова Барты портал IJF.

Он отметил, что уже есть определенные наметки, касающиеся следующего цикла:

«Дело в том, что как только мы закрываем процесс, мы уже думаем о следующем цикле. Как только что-то закончено, начинается что-то новое. Конечно, на этот раз у нас был более короткий олимпийский цикл, но квалификационный период был точно таким же - два года. Дело в том, что мы никогда не можем расслабляться, мы должны оставаться сосредоточенными на цели, чтобы провести идеальные Игры».

Барта рассказал об особенностях текущего отбора.

«Разница на этот раз была обусловлена главным образом трехлетней программой. Обычно после Игр национальным федерациям требуется некоторое время, чтобы подготовить следующее поколение, но на этот раз им пришлось немедленно перейти к новому циклу. Это одна из причин, почему мы наблюдаем частое смешение поколений. Опытные спортсмены хотели пройти отбор еще раз, а новички также бросились в бой. Это сделало эти годы очень интересными и тяжелыми для дзюдоистов и их федераций. Сегодня я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду Олимпийских игр 2024 года в Париже, где мы увидим результаты всего этого», - резюмировал Генеральный спортдиректор IJF.

Отметим, что по итогам отбора сборная Азербайджана завоевала девять лицензий – максимальное количество в мужском, и две в женском зачете.

İdman.biz

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