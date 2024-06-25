Олимпийская квалификация в дзюдо официально завершена.

Как передает İdman.biz, последним соревнованием, где участники могли набрать очки в зачет отбора к Парижу, стал Panamerican Open в Лиме (Перу). Среди победителей оказался серебряный призер чемпионата мира из Японии Тацуру Саито (+100 кг).

За время олимпийского отбора были проведены 22 «Больших шлема», семь Гран-При, не считая «Мастерса», чемпионатов мира и континентальных первенств.

Отметим, что по итогам текущего цикла сборная Азербайджана завоевала девять лицензий – максимальное количество в мужском зачете и две в женском. В данный момент тренерский штаб определяется с составом на Париж.

İdman.biz